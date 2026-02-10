В Москве суд отменил штраф ГАИ в споре с роботом-доставщиком

Мещанский районный суд Москвы отменил штраф в 300 тысяч рублей, который Госавтоинспекция выписала компании «Рободоставка», пишет ТАСС.

Штраф был наложен 5 мая 2025 года. Госинспектор дорожного надзора посчитал, что роботы-доставщики мешали движению пешеходов на тротуаре, из-за чего люди якобы были вынуждены обходить их по проезжей части. Компания была признана виновной по статье «Умышленное создание помех в дорожном движении».

«Рободоставка» не согласилась с этим решением и обратилась в суд. В компании указали, что в действиях роботов не было и не могло быть умысла на перекрытие дорог.

Суд встал на сторону компании. Судья отметил, что робот-доставщик не является транспортным средством, проход по тротуару оставался возможным, движение не блокировалось, а выбор отдельных пешеходов идти по проезжей части не доказывает наличие помех.

В итоге суд отменил постановление и признал компанию невиновной в административном правонарушении.