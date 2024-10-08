В Москве суд оштрафовал главреда «КВН ТВ» — вдову Маслякова

В Москве Таганский суд оштрафовал вдову Маслякова, главного редактора «КВН ТВ».

Светлану обвинили в злоупотреблении свободой СМИ и вынесли штраф на сумму четыре тысячи рублей.

В эфире «КВН ТВ» показали юмористическую зарисовку Семена Слепакова* и Андрея Макаревича* без плашки иноагентов.

* Включены Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ.