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Происшествия 8 октября 2024 20:26

В Москве суд оштрафовал главреда «КВН ТВ» — вдову Маслякова

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В Москве Таганский суд оштрафовал вдову Маслякова, главного редактора «КВН ТВ».

Светлану обвинили в злоупотреблении свободой СМИ и вынесли штраф на сумму четыре тысячи рублей.

В эфире «КВН ТВ» показали юмористическую зарисовку Семена Слепакова* и Андрея Макаревича* без плашки иноагентов.

* Включены Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ.

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