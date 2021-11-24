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Ру Тат
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Происшествия
24 ноября 2021  15:36
Елена Саляхова

В Москве суд арестовал жительницу Казани, пытавшуюся продать сына за 100 тыс. рублей

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Лефортовский районный суд Москвы арестовал жительницу Казани 26-летнюю Эвелину Фадееву, которая пыталась продать за 100 тысяч рублей своего новорожденного сына. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе суда.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Продажа несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном положении».

Накануне следствие выступило с ходатайством заключить подозреваемую под стражу. Суд отправил Фадееву в СИЗО на два месяца, где она пробудет до 22 января следующего года.

Если вина Фадеевой будет доказана, то ей грозит до 10 лет лишения свободы.
 

#арест #продажа детей
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