В Москве суд арестовал супругов, похитивших сейф с 91 млн рублей

В Москве супружеская пара похитила почти 91 миллион рублей из сейфа в офисе частной компании, где работала жена. Пресненский районный суд арестовал обоих преступников по обвинению в крупной краже.

По данным следствия, Алина Коркина спланировала кражу денег из сейфа в своей фирме «Ихан авто». Она передала ключи от сейфа своему мужу - гражданину Египта Котбу Хосаму Ахмеду Абдалле.

Реализуя преступный план, муж вынес прямо из офиса сейф, в котором лежали почти 91 миллион рублей. Позже похищенный сейф с деньгами обнаружили у супругов дома.

Теперь Алине Коркиной и Котбу Хосаму Ахмеду Абдалле грозит серьезное наказание – до 10 лет лишения свободы за кражу в особо крупном размере.