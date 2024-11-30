В Москве создан самый большой герб РФ из полимерной глины — старт рекорду дали в Казани

В Москве, на Фестивале цветов ручной работы, установлен рекорд по созданию самого большого герба России из полимерной глины. Двуглавый орел состоит из нескольких тысяч цветов гортензий, рассказали в пресс-службе Полномочного представительства Татарстана в РФ.

Примечательно, что старт установлению рекорда еще в июне дали в Казани. Цветы, из которых составлена композиция, были подготовлены татарстанцами и соотечественниками, которые проживают по всему миру.

Фото: https://t.me/PolpredstvoRT/

В полпредстве отметили, что мероприятие приурочено ко Дню государственного герба России, который отмечается 30 ноября. Его посетил заместитель полномочного представителя РТ в РФ Эмиль Файзуллин.

В реализации проекта принял участие Штаб общественной поддержки «Единой России» в Татарстане.