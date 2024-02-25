В Москве создали самый большой в мире флаг России из полимерных роз

Фото: Telegram-канал Айрата Фаррахова

Сегодня в Москве был создан самый большой флаг в мире, собранный из полимерных роз, а именно российский триколор. В процессе школа «Мир лепки цветов» использовала 2 261 розы. Большой вклад в его создание внес депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов. Об этом сообщили в пресс-службе Штаба общественной поддержки Татарстана.

Фото: Telegram-канал Айрата Фаррахов

«Принял участие в установлении мирового рекорда! В дни празднования Дня защитника Отечества самая большая в мире онлайн-школа „Мир лепки цветов“ при поддержке Штаба общественной поддержки Республики Татарстан установила новый уникальный рекорд — создание самого большого флага в мире, а именно флага России», — написал депутат в своем Telegram-канале.

Отмечается, что всего в создании флага приняли участие 450 человек из 51 региона России. После этого он был отправлен в парк «Патриот» в Одинцовском районе Московской области.

До этого были зафиксировано еще два рекорда при поддержке Штаба рекордов в 2023 году: создание флагов России (1 203 розы) и Татарстана (1 800).