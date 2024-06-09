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В Москве совершено нападение на главу АНО «Цифровые платформы»
Нападение совершено в Москве на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина, его знакомый погиб. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«В районе дома №1 по Сиреневому бульвару мужчина нанес ножевые ранения в область туловища и верхних конечностей Щельцину», – сказал собеседник агентства. Его знакомый Иван Поздняков получил не менее 9 ударов ножом и умер в машине скорой помощи.
В пресс-службе ГУ МВД России ТАСС сообщили, что между двумя компаниями на Сиреневом бульваре произошел словесный конфликт, переросший в потасовку, в ходе которой злоумышленник нанес своим оппонентам множественные удары ножом.
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