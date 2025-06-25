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Происшествия 25 июня 2025 08:58

В Москве сотрудники ФСБ задержали двоих агентов молдавской разведки

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В Москве задержаны два агента молдавской разведки, имевших задания, направленные против безопасности России, пишет ТАСС со ссылкой на ФСБ. Задержанные дали признательные показания, им грозит до 8 лет колонии.

«Установлено, что два гражданина Республики Молдова по документам прикрытия на вымышленные установочные данные прибыли в Москву с целью выполнения заданий Службы информации и безопасности Республики Молдова, направленных против безопасности Российской Федерации», – говорится в заявлении спецслужб.

#фсб #разведка
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