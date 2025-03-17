В Москве состоялась научно-практическая конференция в честь 80-летия Победы

Фарид Мухаметшин поприветствовал участников научно-практической конференции «Дружба народов как ключевой фактор победы советского народа в Великой Отечественной войне». Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Госсовета РТ.

Сегодня в Москве состоялась научно-практическая конференция «Дружба народов как ключевой фактор победы советского народа в Великой Отечественной войне». В работе конференции принял участие Председатель Государственного Совета Татарстана, доктор политических наук Фарид Мухаметшин.

В год 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне с инициативой проведения конференции выступили Центр научно-методического обеспечения государственной культурной политики и традиционных духовно-нравственных ценностей Финансового университета при Правительстве РФ, Общероссийское общественное движение «Сотворчество народов во имя жизни» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Участниками мероприятия стали сенаторы Российской Федерации, депутаты Государственной Думы, представители Министерства иностранных дел России, профильных министерств и ведомств, научного сообщества.

С приветственным словом к участникам конференции обратился министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Граждане Советского Союза всех национальностей сплотились под флагом защиты свободы и независимости своей общей Родины и нанесли врагу сокрушительное поражение, избавив все человечество от ужасов нацизма, – подчеркнул Сергей Лавров в приветствии, – солидарность, доверие и взаимопомощь народов нашей страны представляют собой один из важнейших уроков Великой Отечественной войны, ценнейшее наследие, которое нельзя утратить ни при каких обстоятельствах. Необходимо сохранять живую память о Победе и цене, заплаченной за нее представителями всех национальностей».

Приветствуя участников конференции, Фарид Мухаметшин отметил актуальность проведения научного дискурса по данной тематике в год 80-летия Победы. «Проведение научно-практической конференции на данную тему сегодня своевременно и актуально, – подчеркнул глава парламента, – в мае все мы будем отмечать юбилей Великой Победы, и данное событие заслуживает особого внимания. Победа была ценна не только для советского народа, который смог отстоять свою независимость, честь и свободу Родины, но для всего мира, поскольку наш многонациональный народ внес решающий вклад в освобождение Европы от фашистского нацизма».

Отдельно Фарид Мухаметшин остановился на вкладе многонационального народа Татарстана в общую Победу над нацизмом. Численность призванных в ряды Красной Армии уроженцев и жителей Татарстана во время Великой Отечественной войны составила порядка 700 тысяч человек, каждый второй не вернулся с фронта. Из 143 депутатов Верховного Совета ТАССР 44 добровольцами ушли на фронт. В армию были призваны 12 тысяч из 27 тысяч депутатов Советов республики всех уровней.

Весомый вклад внесли и те, кто ковал Победу в тылу. Наша республика приняла более 70 заводов и фабрик, было открыто более 80 госпиталей, в которых спасена жизнь 340 тыс. бойцов и офицеров. Фарид Мухаметшин подчеркнул, что сегодня важно передавать из поколения в поколение историческую правду о Великой Отечественной войне. И важную роль в этом выполняют просветительские проекты, такие как «Диктант Победы», который пройдет в Татарстане 25 апреля.

«Это большая воспитательная и образовательная работа с молодежью, которая возложена на все уровни власти, – отметил Фарид Мухаметшин. – Наша задача – доносить историческую правду до подрастающего поколения, знакомить их с неоспоримыми фактами».

По итогам конференции планируется издать официальные материалы, которые будут направлены в федеральные и региональные органы законодательной и исполнительной власти, научные учреждения и вузы.