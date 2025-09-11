В Москве 13 сентября состоится встреча глав МИД России и арабских стран

В субботу, 13 октября, перед началом российско-арабского саммита, главы МИД РФ и арабских стран проведут встречу. Она состоится в Москве. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, встреча требуется для подготовки итоговых документов к запланированному саммиту.

«Ждём лидеров ваших стран 15 октября в Москве для участия в первом российско-арабском саммите. А за два дня до этого, 13 октября, состоится подготовительная встреча на уровне министров иностранных дел», – сказал Лавров, обращаясь к участникам на министерской встречи «Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива».

В мае этого года президент России Владимир Путин пригласил руководителей всех стран из Лиги арабских государств на первый российско-арабский саммит, который должен пройти 15 октября. Глава российского государства выразил надежду, что данная встреча поспособствует дальнейшему укреплению выгодного всем сторонам сотрудничества, а также поможет обеспечить стабильность и безопасность на Ближнем Востоке и в Северной Африке.