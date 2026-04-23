news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 23 апреля 2026 17:25

В Москве состоится Всероссийский форум для девелоперов PRO ГОРОD 2026

Читайте нас в
Телеграм

Третий Всероссийский форум PRO ГОРОD 2026 пройдет 24 апреля, в Москве на площадке Финансового университета при Правительстве РФ. Как сообщают организаторы, мероприетие соберет 3000 профильных участников, оно станет ключевой интеграционной платформой для профильных министерств, девелоперов и технологических лидеров.

По словам руководителя оргкомитета форума Георгия Бурлакова, рынок недвижимости в 2026 году вошел в «зону турбулентности». Наблюдаются сужение спроса и смена профиля покупателя. Кроме того, снижается маржинальность проектов.

«С стратегически важно переключиться с точечной застройки на комплексное развитие территорий (КРТ) и создание качественной среды. В одиночку бизнес эти вызовы не вытянет, поэтому форум PRO ГОРОD задуман как инструмент прямой коммуникации и жесткой синхронизации с государством — это единственный способ сохранить устойчивость проектов в текущих реалиях», — утверждает Бурлаков.

В форуме примут участие первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев, а также член Совета по цифровой экономике Совета Федерации Надежда Сурова.

Мероприятие пройдет при поддержке Правительства Москвы, комитета Совета Федерации РФ, Минэкономразвития, Минвостокразвития, Минобрнауки и Минпросвещения России, говорится в сообщении.

news_right_1
news_right_2
news_bot
