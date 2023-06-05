В Москве состоится премьера фильма по мотивам новелл Амирхана Еники

6 июня в Москве пройдет премьера фильма «823-й километр», созданного по мотивам прозы классика татарской литературы Амирхана Еники. Об этом сообщает пресс-служба полпредства Татарстана в России.

Кинолента основана на трех новеллах писателя — «Красота», «Кто пел» и «На один только час». Сюжет рассказывает о писателе, который чувствуют свою скорую смерть. Мужчину тянет на малую родину, но этого не понимает его сын, успешный кинорежиссер, из-за чего между ними разгорается конфликт.

Зрители также смогут попасть на творческую встреча с создателями фильма. Начало в 19 часов.

Чтобы посетить премьеру, нужно пройти регистрацию по ссылке.