В Москве состоится премьера фильма «Мы — дети 41-го года» по повести писателя Магдеева

24 февраля в Москве, Центральном Доме кинематографистов, пройдет премьерный показ фильма «Мы — дети 41-го года» («Без — 41-нче ел балалары»), снятого по мотивам повести народного писателя Татарстан Мухаммета Магдеева.

Лента рассказывает о нелегкой судьбе учащихся педагогического училища в военные годы. Съемки фильма прошли на малой родине писателя — в деревне Губурчак Арского района. Для более полного воспроизведения эпохи были использованы личные вещи Магдеева, которые предоставил Арский краеведческий музей: деревянный чемодан, с которым автор произведения отправился на учёбу, книги, учебные принадлежности.

Картина снята в черно-белой цветовой гамме, таким образом режиссер старался приблизиться к стилистике советского военного кино. Большинство актеров — студенты и выпускники Казанского театрального училища.

Продолжительность фильма 75 минут, мероприятие начнется в 18.00. Вход бесплатный, с предварительной регистрацией по ссылке.