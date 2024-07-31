В Москве состоится финал всероссийского фестиваля имени Суворова

С 25 по 30 сентября 2025 года в Москве пройдут финальные соревнования V, юбилейного Всероссийского военно-спортивного фестиваля имени генералиссимуса А.В. Суворова. Участие в них примут суворовцы, нахимовцы, воспитанники кадетских классов, юнармейцы и другие школьники 14-17 лет, сообщается в письме сенатора Сергея Безденежного в адрес Раиса РТ Рустама Минниханова.

Соревнования состоятся по семи видам спорта: армейско-тактико стрелковое многоборье; спортивное ориентирование; полиатлон, дисциплина шестиборье с бегом; футбол, дисциплина мини-футбол 8×8 (только юноши 15-17 лет); волейбол; баскетбол; легкая атлетика. Последние три вида соревнований проходят в раздельных составах для юношей и девушек.

Мероприятие проводится АНО «Лига кадетского спорта» с 2021 года. В настоящее время оно находится на согласовании о включении в перечень официальных физкультурных и спортивных мероприятий, подлежащих обязательному ежегодному включению в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных событий, утвержденных Правительством России.