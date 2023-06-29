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В Москве сошли с рельсов шесть грузовых вагонов, движение приостановлено
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Шесть грузовых вагонов с цементом сошли с рельсов на станции Бирюлево в Москве, сообщает ТАСС.
«На станции Бирюлево-Товарная из-за схода грузовых вагонов приостановлено движение поездов, ведутся работы по ликвидации последствий происшествия», – указано в сообщении.
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