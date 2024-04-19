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В Москве скончался бывший «мебельный король» Сергей Зуев
Российский предприниматель, основатель торгового комплекса «Три кита» Сергей Зуев скончался в возрасте 68 лет. Об этом сообщает РИА Новости.
Зуев получил известность в начале 2000-х, когда основал один из первых гипермаркетов мебели «Три кита». В 2006 году его арестовали по уголовному делу о контрабанде мебели из Италии. В 2010-м предпринимателя приговорили к восьми годам лишения свободы, однако в следующем году он вышел на свободу в связи с декриминализацией статьи о контрабанде.
После освобождения Зуев судился за возврат принадлежавших ему активов. В 2020 году он вошел в здание одного из ТЦ и вынудил руководителя и сотрудников компании уйти с рабочих мест. Против него выдвинули обвинение в самоуправстве и приговорили к двум годам колонии-поселения условно.
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