В Москве скончался бывший «мебельный король» Сергей Зуев

Российский предприниматель, основатель торгового комплекса «Три кита» Сергей Зуев скончался в возрасте 68 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Зуев получил известность в начале 2000-х, когда основал один из первых гипермаркетов мебели «Три кита». В 2006 году его арестовали по уголовному делу о контрабанде мебели из Италии. В 2010-м предпринимателя приговорили к восьми годам лишения свободы, однако в следующем году он вышел на свободу в связи с декриминализацией статьи о контрабанде.

После освобождения Зуев судился за возврат принадлежавших ему активов. В 2020 году он вошел в здание одного из ТЦ и вынудил руководителя и сотрудников компании уйти с рабочих мест. Против него выдвинули обвинение в самоуправстве и приговорили к двум годам колонии-поселения условно.