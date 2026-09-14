В Москве скончалась народная артистка РФ Лилия Сабитова

В Москве скончалась народная артистка России и заслуженная артистка РСФСР, балетмейстер Лилия Сабитова. Предварительными данными 14 сентября поделился источник «Известий».

Тело 73-летней артистки в московской квартире обнаружила ее племянница. Причины смерти выясняются.

Сабитова гастролировала по многим странам мира как художественный руководитель театра, балетмейстер и солистка – она выступала в США, Китае, Франции, Италии, Аргентине, Австралии, Португалии, Японии и Испании.

Балетмейстер родилась 12 августа 1953 года в Ташкенте. Она окончила Ташкентское и Московское хореографические училища, работала солисткой и балетмейстером.

В 1990 году Сабитова стала художественным руководителем собственного коллектива, который позднее получил название «Театр балета «Московия». В 1987 году ей присвоили звание заслуженной артистки РСФСР, а в 1995 году – народной артистки Российской Федерации.