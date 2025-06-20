news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 20 июня 2025 16:29

В Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане приступили к работе строители из Афганистана

Читайте нас в
Телеграм
В Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане приступили к работе строители из Афганистана
Фото предоставлено Российским&nbsp;деловым&nbsp;центром&nbsp;в Афганистане

Достигнуты договоренности о работе в России специалистов в сфере строительства из Афганистана. На данный момент в трех регионах, Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане, приступили к работе около 100 человек. В дальнейшем планируется завезти в регионы РФ, включая присоединенные в 2022 году территории, еще примерно 1000 специалистов. Об этом «Татар-информу» сообщили в Российском деловом центре в Афганистане.

«Ожидаем разрешения на работу специалистов из Афганистана от руководства Чечни, Дагестана и Краснодарского края. Также специалисты сельхозотрасли Афганистана готовы оказать свои услуги представителям сельского хозяйства Российской Федерации. Это животноводы, ветеринары, агрономы. В ДНР и ЛНР группа строителей из Афганистана займется расчисткой территории, а также восстановлением инфраструктуры», – отметил глава Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.

«В России есть большая потребность в афганских специалистах», – подчеркнул собеседник агентства.

#Афганистан #трудовые мигранты
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минтруд рассказал, как изменилась с начала года средняя зарплата в Татарстане

Минтруд рассказал, как изменилась с начала года средняя зарплата в Татарстане

19 июня 2025
Виновница смертельного ДТП с тюбингом после приговора: «Простите меня, если сможете»

Виновница смертельного ДТП с тюбингом после приговора: «Простите меня, если сможете»

19 июня 2025