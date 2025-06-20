В Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане приступили к работе строители из Афганистана

Фото предоставлено Российским деловым центром в Афганистане

Достигнуты договоренности о работе в России специалистов в сфере строительства из Афганистана. На данный момент в трех регионах, Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане, приступили к работе около 100 человек. В дальнейшем планируется завезти в регионы РФ, включая присоединенные в 2022 году территории, еще примерно 1000 специалистов. Об этом «Татар-информу» сообщили в Российском деловом центре в Афганистане.

«Ожидаем разрешения на работу специалистов из Афганистана от руководства Чечни, Дагестана и Краснодарского края. Также специалисты сельхозотрасли Афганистана готовы оказать свои услуги представителям сельского хозяйства Российской Федерации. Это животноводы, ветеринары, агрономы. В ДНР и ЛНР группа строителей из Афганистана займется расчисткой территории, а также восстановлением инфраструктуры», – отметил глава Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.

«В России есть большая потребность в афганских специалистах», – подчеркнул собеседник агентства.