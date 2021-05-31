В Москве с 471 граммом мефедрона задержан победитель казанской Универсиады-2013

В Москве с запрещенным веществом мефедрон в количестве 471 грамм задержан 28-летний российский легкоатлет Ильгизар Сафиуллин, который в июле 2013 года стал победителем 27-й Всемирной летней универсиады в Казани. Задержанного спортсмена подозревают в сбыте веществ, сообщает телеграм-канал Mash.

Сафиуллин специализировался в беге на 3000 метров с препятствиями. Именно в этой дисциплине он побеждал 8 лет в столице Татарстана. Также на счету спортсмена победы в чемпионате России среди юниоров в 2010 году и на чемпионате Европы по кроссу 2011 года среди юниоров.

Следствием МО МВД России «Московский» города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщает пресс-служба УНК ГУ МВД России по Москве.