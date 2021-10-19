В Москве с 25 октября вводится режим самоизоляции для людей старше 60 лет

С 25 октября до 25 февраля следующего года для жителей столицы России старше 60 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, вновь вводится режим самоизоляции по месту жительства или за городом, написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что прогулки и занятия спортом на свежем воздухе не ограничиваются, а работающие пожилые люди имеют право оформить больничный.

Новые ограничения не распространяются на переболевших коронавирусом в течение последних 6 месяцев и привитых москвичей, а также на медработников, сотрудников предприятий оборонного комплекса, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей.

Кроме того, глава столичной администрации также обязал работодателей перевести на дистанционный режим работы не менее 30% своих сотрудников и всех работников старше 60 лет и обладателей хронических заболеваний.

Исключение может быть сделано только для тех, чье непосредственное присутствие на месте работы является принципиально важным для организации.

«Я хорошо понимаю, насколько утомительными и дискомфортными являются нынешние ограничения. Но другого способа уберечь вас от тяжелой болезни просто не существует. Пожалуйста, сделайте прививку. Тем самым вы защитите свое здоровье и сможете сохранить привычный образ жизни», — обратился мэр ко всем пожилым жителям Москвы.