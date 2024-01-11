В Москве с 21 января стартуют бесплатные курсы татарского языка

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

С 21 января в Центре исламской культуры и образования имени Шигабутдина Марджани в Москве запустят бесплатные занятия по изучению татарского языка. Об этом сообщил глава правления местной исламской религиозной организации «Ихсан» Ринат Фасхудинов.

Он отметил, что трехмесячные курсы будут разбиты на 13 тематических занятий длительностью час. Все уроки будут распределены по темам «Семья», «Профессии» «Предметы одежды», «Родной город» и т.д. Учащиеся смогут с нуля изучить татарский алфавит, основы грамматики, научиться составлять, задавать вопросы и считать. Вести занятия будет преподаватель татарского языка Татарского культурного центра Москвы, методист Института Каюма Насыри КФУ Альбина Валиева.

«В последние дни мы получаем много писем от будущих слушателей. В переписке с ними мы просим дать комментарий на единственный вопрос: „Почему Вы решили изучать татарский язык?“. Ответы

на данный вопрос очень интересны и впечатляют», — рассказал Фасхутдинов. Глава организации поделился комментариями некоторых из будущих учеников.

«Мой папа татарин, мама русская, чаще всего мы общаемся на русском языке, чтобы всем было

комфортно. Но хотелось бы также в свободной форме изъясняться на татарском языке. Могу

сказать, что имею разговорный уровень, но хотелось бы улучшить. Так как часто бываю среди татар и когда слышу, как люди общаются между собой, мед для ушей: грамотная татарская речь, без вставки русских слов, как делаю я это сейчас», — поделилась будущая ученица по имени Лилия.

«Я изучаю татарский язык, потому что я татарин и это должен был быть мой второй родной язык, но, к сожалению, в детстве со мной на нем почти не разговаривали. Сейчас хочу восполнить этот пробел и не потерять язык, который находится в уязвимом положении», — высказался другой потенциальный слушатель курсов по имени Алексей.

По словам еще одного посетителя центра Ильдара, татарский бывает необходим во время работы, связанной с общением, и с возрастом красивое звучание этого языка очаровывает всё больше и больше.

Молодой человек по имени Камиль в своем письме признался, что может свободно говорить на татарском, но все равно хочет посещать занятия, чтобы расширить свой словарный запас и лексикон. А вот будущая ученица «Ихсана» по имени Регина уверена, что не знать язык, будучи татаркой, попросту стыдно.

«На случай, если вдруг будущая супруга окажется татаркой. А еще я просто люблю изучать языки», — ответил на вопрос о цели изучения татарского языка Николай.

Занятия будут проводиться по адресу: г. Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 15, подъезд 3-й, этаж 2-й, офис 228. БЦ «СавеловГрад». Метро «Савеловская», 3-й выход в сторону БЦ «Станколит» и «Метро». Телефон для справок: 8-916-843-46-88.