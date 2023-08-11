В Москве раскрыли группировку, которая незаконно помогала украинцам с гражданством РФ

В Москве правоохранители раскрыли преступную группировку, которая незаконно регистрировала украинцев для упрощенного получения ими гражданства РФ. Об этом сообщают в Telegram-канале столичного главка СК.

По данным ведомства, в преступную группировку входили не менее 7 граждан России и Республики Молдовы, в числе которых был работник отдела по вопросам миграции. Они подыскивали граждан Украины, которые желали получить гражданство РФ, но не имели на то законных оснований. За денежное вознаграждение они изготавливали документы и вносили сведения о регистрации на территории ДНР в период, предшествующий ее вхождению в состав РФ. Таким образом украинцы получали возможность упрощенного получения гражданства РФ.

При расследовании дела правоохранители провели более 10 обысков, изъяли штампы, печати и бланки.

В ведомстве отметили, что в настоящее время задержаны 7 участников группировки. Проводятся необходимые следственные действия, направление на установление соучастников.