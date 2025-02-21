В Москве проходит Форум будущих технологий

1800 участников из 19 стран собрал проходящий в эти дни в Москве Форум будущих технологий, который в этом году посвящен химии и инновационным материалам.

По словам первого заместителя председателя Правительства РФ Дениса Мантурова, данный форум призван выработать меры по обеспечению инновационного развития отрасли, что достижимо лишь при участии всех ключевых игроков: поставщиков, производителей, экспертов и ученых.

В рамках форума проходят экспертные дискуссии, на которых рассматриваются вопросы производства и импортозамещения базовых химических продуктов, а также перспективы развития высокотехнологичной химии. В поле внимания экспертов также вопросы применения новых материалов в развитии природоподобных технологий, ядерной энергетике, транспортном машиностроении и биомедицине.

На выставке, которая сопровождает форум, российские наукоемкие предприятия демонстрируют участникам мероприятия передовые разработки в области химии и новых материалов, ведущие российские корпорации представляют прорывные технологии и достижения.

Вице-премьер РФ, сопредседатель оргкомитета форума Дмитрий Чернышенко отметил, что форум уже три года подряд показывает результаты диалога науки, бизнеса и государства – прорывные технологии и проекты в разных отраслях.