В Москве провели лыжную гонку, посвященную памяти майора Булата Ахматьянова

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В минувшие выходные в Москве прошла лыжная гонка, которая была посвящена памяти майора Булата Ахматьянова. Как сообщили в телеграм-канале Полпредства Татарстана, в 2024 году соревнование провели в Конноспортивном комплексе «Битца». Организатором ежегодных гонок выступает Фонд поддержки ветеранов боевых действий подразделения специальных операций органов безопасности «СМЕРЧ».

Среди посетителей гонки оказалась и семья Булата – родители, супруга и трое детей.

Напомним, кавалер ордена Святого Георгия IV степени майор Ахматьянов погиб в 2020 году при выполнении специальных задач в Сирии.

Он родился в 1987 году в селе Параньга. В 2005 году мужчина закончил казанское суворовское военное училище, а в 2010-м начал служить в ФСБ России, где стал одним из лучших сотрудников спецподразделения.

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, его награждали орденом Мужества, медалью «За отвагу» и медалью Жукова, а также знаком отличия ФСБ России «За храбрость».

Еще майор активно занимался спортом, был кандидатом в мастера спорта по военному пятиборью, чемпионом Московского военного округа по военному пятиборью.