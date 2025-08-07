В Москве прошли похороны комментатора Александра Гришина

Фото: личный архив Александра Гришина

Сегодня в Москве прошла церемония прощания со спортивным комментатором Александром Гришиным. На похоронах помимо родных и близких, присутствовали коллеги, спортсмены и тренеры из мира фигурного катания и футбола. Об этом сообщает ТАСС. Место и время похорон по просьбе вдовы Гришина не разглашалось, чтобы не привлекать журналистов.

Напомним, Александр Гришин погиб накануне в результате несчастного случая на станции Битца. Его сбил электропоезд, следующий по маршруту Волоколамск — Серпухов, когда комментатор переходил пути в неположенном месте

Гришину было 47 лет, в последнее время он работал на Первом канале и комментировал главные турниры по фигурному катанию, включая Олимпийские игры.

С 2004 по 2015 год Гришин был комментатором на телеканале «Спорт», с 2015 по 2018 год — на «Матч ТВ». Работал на нескольких Олимпийских играх, матчах чемпионатов мира и Европы по футболу, чемпионатах мира и Европы по фигурному катанию. С 2018 года Гришин работал на Первом канале.