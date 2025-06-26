В Москве прошла встреча татарской общественности с Полпредом Татарстана

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

В Полномочном представительстве Республики Татарстан в РФ состоялось очередное заседание Совета руководителей общественных объединений и актива татарской общественности московского региона. Об этом сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

Традиционно встречу провел заместитель Премьер-министра РТ, полномочный представитель республики в Российской Федерации Равиль Ахметшин. Он выразил благодарность участникам за неустанную работу по сохранению татарской культуры, языка и воспитанию молодежи в Москве и области. По его словам, важно продолжать взаимную поддержку, участвовать в мероприятиях друг друга и укреплять связи внутри общины.

Вспоминая мероприятия последнего полугодия, Ахметшин напомнил о значимых проектах, организованных при участии Полпредства и татарской общественности: это и вечер Татарстана в рамках «Шатра Рамадана», и X Московский молодежный форум «Мост Москва – Татарстан», и благотворительный концерт в честь дирижера Фуата Мансурова.

Особую признательность он выразил активистам, поддерживающим военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Некоторые занимаются сбором гуманитарной помощи, другие – организуют концертные выступления в зону боевых действий. За эту работу благодарности от Минобороны РФ были вручены председателю Автономии татар Москвы Фариту Фарисову и председателю религиозной общины мусульман Орехово-Зуево Ильдару Измайлову.

На встрече также выступила директор московской школы № 1186 имени Мусы Джалиля Ольга Гасанова, сообщившая об открытом наборе в первый класс. Она подчеркнула, что это – единственное учебное заведение в столице, где преподается татарский язык. Ученики школы регулярно занимают призовые места на международных олимпиадах в Казани. Поддержать информационную кампанию по набору учеников призвал и заместитель председателя ДУМ РФ, председатель ДУМ Московской области Рушан хазрат Аббясов, который также возглавляет управляющий совет школы. Он напомнил, что сам выбрал для своих детей именно эту школу.

Кроме того, Рушан хазрат рассказал о новом здании Мусульманского центра в Серпухове и выразил надежду, что татарская и мусульманская общины города будут работать сообща, ведь в центре созданы все необходимые условия для совместной деятельности.

Представители Полпредства анонсировали ключевые культурные события, которые пройдут в ближайшие месяцы. Среди них: Сабантуй 28 июня в районе Коммунарка, общегородской праздник 5 июля в Коломенском, «Креативный Сабантуй» 12 июля в Подмосковье, а также – традиционные августовские мероприятия в рамках Дней культуры Татарстана в Москве.

С докладами на заседании выступили председатель Совета общественных объединений Назиф Мириханов, председатель Автономии татар Москвы Фарит Фарисов, руководитель Региональной татарской национально-культурной автономии Московской области Фаиль Ибятов и другие участники.

Всего во встрече приняли участие порядка 60 представителей общественных организаций столичного региона, в том числе и молодежные активисты.

В завершение мероприятия Равиль Ахметшин вручил памятные медали «100 лет генералу армии М. А. Гарееву» за вклад в патриотическое воспитание. Награды получили директор школы № 1186 Ольга Гасанова, заслуженная артистка России и народная артистка Татарстана Наиля Фатехова, директор Татарского культурного центра Москвы Анвер Хусаинов и руководитель культурного центра города Пушкино Рамиль Фасхутдинов.

Кроме того, хореограф московской школы № 1186 Римма Фаизова была награждена знаком Министерства культуры РТ «За достижения в культуре».