В Москве прошла презентация уникального сборника поэзии Габдуллы Тукая

В библиотеке Татарского культурного центра Москвы презентовали уникальный сборник великого татарского поэта Габдуллы Тукая, рассказали в Полпредстве РТ в РФ.

Отмечается, что до наших дней этот сборник печатался только трижды и только на арабской графике: в Казани в 1914 и 1918 годах, а также в Токио в 1933 году. Впервые книгу на кириллице издали в этом году в Казани — в Татарском книжном издательстве.

В Полпредстве сообщили, что в книге нет новых произведений, а все стихи размещены по его пометкам именно в том порядке, как хотел сам поэт.

Составитель сборника, предисловия и примечаний Гузель Тухватова, редактор издания Рамзия Шакирова и главный редактор Татарского книжного издательства Ленар Шаехов в рамках мероприятия рассказали о том, как проходила работа над книгой.

Торжественную презентацию издания провел заместитель Полпреда РТ в РФ Эмиль Файзуллин.