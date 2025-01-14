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В Москве прощаются с актрисой Евгенией Добровольской
Сегодня в Москве на основной сцене в Московском художественном театре имени А. П. Чехова с 10.00 проходит церемония прощания с народной артисткой России Евгенией Добровольской.
Как сообщает РИА Новости, проститься с актрисой пришли родные, близкие и поклонники.
В 13.00 начнется отпевание в храме святителя Николая на Трех Горах. Похороны пройдут позже, на Троекуровском кладбище.
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