В Москве прощаются с актрисой Евгенией Добровольской

Сегодня в Москве на основной сцене в Московском художественном театре имени А. П. Чехова с 10.00 проходит церемония прощания с народной артисткой России Евгенией Добровольской.

Как сообщает РИА Новости, проститься с актрисой пришли родные, близкие и поклонники.

В 13.00 начнется отпевание в храме святителя Николая на Трех Горах. Похороны пройдут позже, на Троекуровском кладбище.