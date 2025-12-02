В Москве прошел Всероссийский Конгресс наблюдателей для подготовки к выборам 2026 года

23 ноября в Москве прошел Всероссийский Конгресс наблюдателей, организованный Общероссийским движением «Корпус «За чистые выборы» при поддержке Фонда президентских грантов. Мероприятие объединило более 700 лучших общественных наблюдателей из всех регионов России и стало площадкой для обмена опытом и выработки решений по совершенствованию института общественного наблюдения.

«В рамках пленарного заседания и пяти тематических секций обсуждались ключевые вопросы – от работы в социальных медиа и цифровых инструментов до информационной безопасности и новых методик мониторинга хода выборов», – отметил эксперт Общественной палаты Республики Татарстан, руководитель правовой группы ситуационного центра Рафаэль Фахрутдинов.

Участники Конгресса подчеркнули, что доверие граждан к избирательному процессу является ключевым фактором его легитимности и стабильности. Среди приоритетов, обозначенных на мероприятии, Рафаэль Фахрутдинов выделил систематизацию опыта проведения кампаний, повышение профессиональных компетенций наблюдателей, консолидацию профессионального сообщества и разработку новых методик подготовки к выборам.

Для Татарстана главными задачами станут внедрение предложенных методик мониторинга и организация регулярных обучающих сессий для усиления цифровой грамотности наблюдателей.

«Уверен, что системная подготовка и применение современных инструментов позволят обеспечить максимально прозрачный и контролируемый процесс голосования, а также повысить доверие граждан к избирательному процессу», – добавил Фахрутдинов.