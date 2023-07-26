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В Москве прошел сильнейший с конца 19-го века ливень
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Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»
Сегодня в российской столице прошел сильнейший с конца XIX века ливень. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Комплекс городского хозяйства Москвы.
«За несколько часов выпало до 46 мм осадков. Наибольший объем зафиксирован в Можайском районе», – отмечается в сообщении.
Предыдущий рекорд по объему осадков в этот день – 42,5 мм – был зафиксирован в 1894 году.
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