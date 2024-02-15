В Москве прошел фестиваль «Поэт и музыка», посвященной творчеству Мусы Джалиля

Фото: телеграм-канал полпредства РТ в РФ.

В Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского накануне состоялся гала-концерт лауреатов III Международного музыкально-поэтического фестиваля «Поэт и музыка». Напомним, 15 февраля отмечается 118-й день рождения великого татарского поэта Мусы Джалиля.

«Накануне дня рождения Мусы Джалиля в Московской консерватории звучали стихи поэта и песни на его слова, произведения классиков. Выступили юные музыканты и чтецы из Татарстана, Москвы, других городов России. Их собрала внучка Джалиля — Татьяна Малышева, художественный руководитель фестиваля», — рассказали в полпредстве Татарстана в России.

Заместитель полпреда РТ в РФ Эмиль Файзуллин и руководитель Автономии татар Москвы Фарит Фарисов поприветствовали гостей и участников события перед открытием. Концерт посетила и дочь Джалиля — Чулпан Мусеевна.

Гимном фестиваля «Поэт и музыка» стала песня «Батырлык» («Героизм») на стихотворение Мусы Джалиля из «Моабитских тетрадей». Музыку написала молодой талантливый композитор Миляуша Хайруллина, с номером выступила заслуженная артистка Татарстана Илюса Хузина.

За роялем была сама композитор, партию скрипки исполнила правнучка Джалиля Лиза.

Фото и видео: телеграм-канал полпредства РТ в РФ.