В Москве пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева

Чемпионка РФ среди юниоров фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на мать девушки.

Отмечается, что пока никакой информации о местонахождении девушки нет. Есть лишь записи с камер наблюдения, на которых видно, как Алина направлялась в сторону парка. На месте работают поисковики и кинологи.

Вчера, 28 августа, Алина вышла с катка на «Чкалов Арене» и пошла в сторону Владимирской церкви. В последний раз камеры запечатлели девушку на Волоколамском шоссе у владения №67.

Напомним, что в феврале 2023 года фигуристка Алина Горбачева победила в юниорском первенстве РФ в Перми.