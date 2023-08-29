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В Москве пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева
Чемпионка РФ среди юниоров фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на мать девушки.
Отмечается, что пока никакой информации о местонахождении девушки нет. Есть лишь записи с камер наблюдения, на которых видно, как Алина направлялась в сторону парка. На месте работают поисковики и кинологи.
Вчера, 28 августа, Алина вышла с катка на «Чкалов Арене» и пошла в сторону Владимирской церкви. В последний раз камеры запечатлели девушку на Волоколамском шоссе у владения №67.
Напомним, что в феврале 2023 года фигуристка Алина Горбачева победила в юниорском первенстве РФ в Перми.
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