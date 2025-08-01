В Москве пройдут традиционные Дни культуры Татарстана

С 15 по 21 августа пройдут традиционные Дни культуры РТ в Москве. Откроется мероприятие с показа фильма-премьеры «Әниләр hәм бәбиләр» («Дочки-матери»), приуроченного к 90-летию со дня рождения видного общественного деятеля и писателя Туфана Миннуллина. Гостей встретят коллективы и артисты Татарского культурного центра Москвы, сообщила пресс-служба полпредства Татарстана.

Кинопоказы продолжатся с 16 по 19 августа. Помимо фильма «Дочки-матери», зрители увидят художественные фильмы: «Кырык дүртнең май аенда» («В мае сорок четвертого»), «Телсез күке» («Немая кукушка»), «823нче километр» («823-й км»), «Ибн Фадлан» – и документальные фильмы: «Хәтердә» («В памяти»), «Соединяющий миры». Вход на киносеансы будет доступен по регистрации. Подробности опубликуют позже.

19 августа в 19:00 состоится День национальной кухни.

Также в Татарском культурном центре Москвы покажут иммерсивный спектакль «Секреты татарской кухни» с дегустацией татарских блюд. Спектакль представит шеф-повар, создатель курса по домашней татарской кухне Ринат Галиакберов. Шоу пройдет по адресу: Малый Татарский пер., 8, стр.1. Вход доступен по регистрации.

20 августа в 15:30 состоится День татарской книги в формате встречи писателей и авторов книжных новинок, изданных в Татарском книжном издательстве и АО «Татмедиа». Адрес: Малый Татарский пер., 8, стр.1, кабинет татарского языка.

В 18:30 того же дня в сквере на ул. Новокузнецкой пройдет церемония возложения цветов к памятнику татарскому поэту Габдулле Тукаю, а в 19:00 – музыкально-поэтический вечер, посвященный памяти писателя и общественного деятеля Разиля Валеева (Малый Татарский пер., 8, стр.1, концертный зал).

Также в тот день с 14:00 в фойе ТКЦ Москвы будет работать выставка картин проекта «Москва: город вязевый». Работы при поддержке Духовного управления мусульман России представят член Московского союза художников Мурад Анаев и художник-монументалист Сания Саженская. Вход на мероприятия свободный.

21 августа в Международном Доме музыки состоится торжественный вечер с участием мастеров искусств РТ. В холле концертного зала зрители смогут ознакомиться с выставкой картин «Москва: город вязевый», с деревянными скульптурами Риваля Бикмухаметова, экспозицией редкого фонда и выставкой-продажей книг Татарского книжного издательства. Начало – в 18:00. Вход по пригласительным билетам.