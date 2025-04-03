В Москве пройдет юбилейный V Форум классных руководителей, открыт прием заявок

Открыт прием заявок на участие в юбилейном, V Форуме классных руководителей (ФКР), который состоится с 1 по 3 октября в Москве. В мероприятии примут участие 1000 педагогов со всей России.

ФКР – одно из ключевых профессиональных событий для учителей страны. Участников ждет насыщенная образовательная, дискуссионная и культурная программы. Выступления ведущих специалистов из разных сфер позволят педагогам обменяться опытом и повысить профессиональные компетенции.

Подать заявку на участие можно до 31 мая. Принять участие могут действующие классные руководители и кураторы групп СПО РФ. Отбор проходит онлайн через платформу VK и включает несколько этапов: анкетирование, тестирование по истории и основам педагогики, оценку компетенций, а также создание видеовизитки на тему «Моя воспитательная практика».

Следить за новостями можно в сообществе форума.

Форум организован Министерством просвещения РФ по поручению Президента России. Технологическим партнером мероприятия выступает VK, а стратегическим партнером – АНО «Диалог Регионы».