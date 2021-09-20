В Москве пройдет татарский музыкально-поэтический вечер

В Татарском культурном центре Москвы 1 октября состоится музыкально-поэтический вечер «Мине танырсыңмы...» («Узнаешь ли ты меня...»), приуроченный к Международному дню пожилых людей. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Полпредства РТ в РФ.

В концертной программе примут участие заслуженные артисты Республики Татарстан Айгуль Бариева и Рамиль Миндияр, солист Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая Ильяс Камалов и другие певцы. Вместе они исполнят произведения из золотого фонда татарской народной песни.

Кроме того, жителей и гостей столицы России ждет живая музыка, исполненная на рояле, скрипке и виолончели выдающимися музыкантами Татарстана.

Концерт начнется в 18.00. Вход на него будет свободным.