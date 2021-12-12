В Москве пройдет презентация уникального «Сборника произведений Габдуллы Тукая»

15 декабря в Москве презентуют «Сборник произведений Габдуллы Тукая» («Г. Тукай мәҗмугаи асаре»). По словам самого татарского классика, в книге собраны только те произведения, которые он хотел оставить для своего народа, сообщает пресс-служба полпредства РТ в России.

Ранее сборник печатался только трижды и каждый раз на арабской графике: в 1914 и 1918 годах в Казани и в 1933 году в Токио. Впервые книгу на кириллице издали в 2021-м в Татарском книжном издательстве.

Книга состоит из предисловия, переложения книги 1914 года на кириллицу и примечаний. Читатели смогут ознакомиться с уникальными материалами, в том числе с воспоминаниями современников о подготовке сборника самим поэтом, иллюстрации к произведениям, фотографии Габдуллы Тукая и тукаевских мест Заказанья.

Презентация приурочена к Году родных языков и народного единства в РТ и 135-летию со дня рождения Габдуллы Тукая.

Начало мероприятия в 19.00, пройдет оно в Татарском культурном центре Москвы, необходимо заранее зарегистрироваться по телефону +7-495-951-87-59 или по ссылке.