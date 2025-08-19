news_header_top
Культура 19 августа 2025 00:41

В Москве пройдет презентация книг, изданных Таткнигоиздатом и «АО «Татмедиа»

В среду, 20 августа, в рамках Дней Татарстана в Москве состоится мероприятие «Татарские маяки». В рамках события, посвященного Дню татарской книги, будут представлены новые издания, выпущенные Татарским книжным издательством и АО «Татмедиа».

Жители и гости столицы России смогут пообщаться с известными татаро- и русскоязычными авторами: Ленаром Шаехом, Гелюсой Закировой, Альбиной Абсалямовой, Булатом Ибрагимом, Фирдусом Гималтдиновым, Маратом Гатиным и Аленой Каримовой.

Встреча будет организована в Татарском культурном центре (Малый Татарский переулок, дом №8). Она начнется в 15.30. Вход будет свободным, но потребуется предварительная регистрация.

#таткнигоиздат #ао татмедиа #презентация книг #Дни Татарстана в Москве
