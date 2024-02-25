Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Москве пройдет памятное мероприятие, посвященное Анверу Чанышеву
2 марта в Москве пройдет памятное мероприятие, посвященное ветерану Великой Отечественной войны Анверу Чанышеву (1924-2017). Об этом сообщает пресс-служба Полномочного представительства Татарстана в Москве.
Чанышев был направлен на Юго-Западный фронт в июне 1943 года. Он принимал участие в освобождении Украины, дважды получал тяжелые ранения. До конца войны командовал танково-десантной ротой. Был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени и Боевого Красного знамени.
Являлся активным деятелем татарской общины столицы. Руководил ЦСКА, принимал участие в организации Олимпиады в Москве. В последние годы трудился в должности замдиректора Центра военно-патриотического и гражданского воспитания Департамента образования Москвы.
Место проведения мероприятия – Татарский культурный центр Москвы. Сбор гостей намечен на 12.30, начало – на 13.00. Вход свободный.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»