news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Культура 25 июля 2025 12:28

В Москве пройдет Международный кинофестиваль «Антарес», посвященный Человеку труда

Читайте нас в
Телеграм

С 6 по 10 августа 2025 года в Москве состоится Второй Международный кинофестиваль «Антарес». Его центральной темой станет образ Человека труда – представителей рабочих профессий, чья деятельность и усилия лежат в основе повседневной жизни общества.

Миссия фестиваля – популяризация рабочих профессий и отражение в кинематографе образа современного труженика. Организаторы подчеркивают, что фильмы, включенные в программу, показывают труд не просто как фон, а как драматургическую основу, в которой раскрываются судьбы героев, их характеры, мечты и испытания.

Среди центральных образов – врачи, фермеры, инженеры, учителя, рыбаки и представители других профессий, которые формируют современную реальность.

Особое внимание в этом году будет уделено насыщенной деловой программе. В рамках фестиваля пройдут мастер-классы, панельные дискуссии и лекции с участием ведущих российских и зарубежных режиссеров, сценаристов, продюсеров и кинокритиков. Участники обсудят актуальные вопросы:

  • Как создавать востребованные зрителем фильмы о рабочих профессиях? Секреты увлекательного сторителлинга на «производственную» тему;
  • Где искать сильные истории о современных тружениках в регионе? Методы исследования и проработки идей;
  • Эффективные стратегии привлечения финансирования (гранты, фонды, региональная поддержка, партнерства) для социально значимого кино о труде;
  • Продвижение готовых картин: Как заинтересовать зрителя и дистрибьюторов? и другие.

Участие в фестивале даст представителям кино и медиаиндустрии возможность получить доступ к передовому опыту, завести профессиональные контакты, найти вдохновение для новых проектов и повысить уровень квалификации. Кроме того, такие кинопроекты могут способствовать формированию положительного имиджа регионов и служить важным инструментом патриотического воспитания молодежи.

#Москва #кинофестиваль
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Семья из Татарстана получила 1,5 млн рублей за переезд в село

Семья из Татарстана получила 1,5 млн рублей за переезд в село

24 июля 2025
Более 2 тысяч семей в Татарстане улучшили жилищные условия по программе соципотеки

Более 2 тысяч семей в Татарстане улучшили жилищные условия по программе соципотеки

24 июля 2025