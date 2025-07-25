В Москве пройдет Международный кинофестиваль «Антарес», посвященный Человеку труда

С 6 по 10 августа 2025 года в Москве состоится Второй Международный кинофестиваль «Антарес». Его центральной темой станет образ Человека труда – представителей рабочих профессий, чья деятельность и усилия лежат в основе повседневной жизни общества.

Миссия фестиваля – популяризация рабочих профессий и отражение в кинематографе образа современного труженика. Организаторы подчеркивают, что фильмы, включенные в программу, показывают труд не просто как фон, а как драматургическую основу, в которой раскрываются судьбы героев, их характеры, мечты и испытания.

Среди центральных образов – врачи, фермеры, инженеры, учителя, рыбаки и представители других профессий, которые формируют современную реальность.

Особое внимание в этом году будет уделено насыщенной деловой программе. В рамках фестиваля пройдут мастер-классы, панельные дискуссии и лекции с участием ведущих российских и зарубежных режиссеров, сценаристов, продюсеров и кинокритиков. Участники обсудят актуальные вопросы:

Как создавать востребованные зрителем фильмы о рабочих профессиях? Секреты увлекательного сторителлинга на «производственную» тему;

Где искать сильные истории о современных тружениках в регионе? Методы исследования и проработки идей;

Эффективные стратегии привлечения финансирования (гранты, фонды, региональная поддержка, партнерства) для социально значимого кино о труде;

Продвижение готовых картин: Как заинтересовать зрителя и дистрибьюторов? и другие.

Участие в фестивале даст представителям кино и медиаиндустрии возможность получить доступ к передовому опыту, завести профессиональные контакты, найти вдохновение для новых проектов и повысить уровень квалификации. Кроме того, такие кинопроекты могут способствовать формированию положительного имиджа регионов и служить важным инструментом патриотического воспитания молодежи.