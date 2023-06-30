В Москве пройдет концерт в поддержку жителей сгоревшего села Юлдус

Благотворительный концерт в поддержку жителей сгоревшего татарского села Юлдус в Курганской области состоится в Москве 3 июля. В Восточном культурном центре Института востоковедения РАН соберутся неравнодушные представители татарской общественности, сообщает Полпредство РТ в РФ.

Фото: © Рамис Латыпов / архив «Татар-информ»

Участие в мероприятии примут солист Большого театра России Марат Гали, актер театра и кино Камиль Ларин, режиссер и актер Рамиль Сабитов, а также музыкант Радик Газизов. Все собранные средства направят на восстановление села. Сбор гостей в 18.00, начало — в 19.00. Адрес: Москва, ул. Рождественская, д. 12.

В мае 2023 года пожар уничтожил 220 домов и унес жизни людей. Соборная мечеть села уцелела. Помочь пострадавшим поспешила татарская общественность со всей страны. За сутки было собрано более 2 млн рублей.