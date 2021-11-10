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Культура
10 ноября 2021  06:03

В Москве пройдет концерт в честь 115-летия со дня рождения актрисы Сары Садыковой

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20 ноября в Татарском культурном центре Москвы состоится концерт по случаю 115-летия со дня рождения актрисы, певицы и композитора Сары Садыковой (1906-1986), рассказали в Полномочном представительстве РТ в РФ.

Участие в музыкальной программе примет народная артистка ТАССР Зухра Сахабиева-Бигичева, а также заслуженные артисты Республики Татарстан Айгуль Бариева, Рустем Асаев, Айдар Габдинов, Рустам Гильфанов, баянист Ахмет Каримов и другие.

Руководителем творческой группы выступила дочь Садыковой Альфия Айдарская.

Концерт пройдет по адресу: Малый Татарский переулок, дом 8, Татарский культурный центр Москвы. Начало в 16:00. Вход свободный.

 

#москва #татарстан #сара садыкова #композитор
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