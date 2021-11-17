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Татарский мир
17 ноября 2021  04:25

В Москве пройдет интеллектуальный конкурс на знание татарской культуры и языка

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Интеллектуальная командная игра «Чикләвек», посвященная татарскому языку, культуре и традициям, пройдет в Москве 28 ноября, рассказали в Полпредстве РТ в РФ.

Конкурс пройдет в 16:00 одновременно в онлайн-формате в Zoom и очно в Старт Хабе на Красном Октябре по адресу: Берсеневская набережная, №6, стр. №3, 4-й этаж.

Призовой фонд состязания составил 132 тыс. рублей. Победители получат денежные сертификаты на предметы одежды, сувениры и другие товары «с татарским уклоном».

Необходимое число участников в одной команде — шесть человек. Участие бесплатное, нужно зарегистрироваться по ссылке до 20 ноября.

#москва #татарский язык #интеллектуальная игра #татарская культура #Полпредство РТ в РФ
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