В Москве пройдет интеллектуальный конкурс на знание татарской культуры и языка

Интеллектуальная командная игра «Чикләвек», посвященная татарскому языку, культуре и традициям, пройдет в Москве 28 ноября, рассказали в Полпредстве РТ в РФ.

Конкурс пройдет в 16:00 одновременно в онлайн-формате в Zoom и очно в Старт Хабе на Красном Октябре по адресу: Берсеневская набережная, №6, стр. №3, 4-й этаж.

Призовой фонд состязания составил 132 тыс. рублей. Победители получат денежные сертификаты на предметы одежды, сувениры и другие товары «с татарским уклоном».

Необходимое число участников в одной команде — шесть человек. Участие бесплатное, нужно зарегистрироваться по ссылке до 20 ноября.