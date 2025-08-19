В Москве пройдет III Международная конференция по экологическому машиностроению

III Международная научно-практическая конференция «Экологическое машиностроение» состоится в Москве 26 сентября 2025 года. Мероприятие пройдет в ГК «Президент-отель» (Большая Якиманка, 24) и станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов отрасли, обмена опытом и поиска стратегических решений в сфере экологической безопасности.

В программе конференции – пленарное заседание на тему «Экологические приоритеты РФ, ЕАЭС и международных партнеров в эпоху перемен: роль государства и возможности бизнеса», а также секционные заседания по ключевым направлениям: развитие отрасли и импортозамещение, современные технологии экологического машиностроения, внедрение ESG-проектов, экологический мониторинг и контроль, кадровое партнерство и диалог промышленности об экологии.

Участники также смогут посетить выставочную экспозицию современных решений, принять участие в деловых встречах и переговорных сессиях с представителями отрасли.

Конференция будет интересна руководителям промышленных предприятий, специалистам в области экологии, производителям экологического оборудования, разработчикам и поставщикам технологических решений, представителям государственных структур, научно-экспертного сообщества и профильных общественных организаций, а также всем, кто заинтересован в решении экологических задач, являющихся особенно актуальными для промышленности, здоровья нации и экологического оздоровления предприятий.

Организатор конференции – АНО «Корпорация Альфа». Регистрация доступна на сайте.