В Москве пройдет благотворительный концерт памяти Софии Губайдулиной

В Москве 29 октября состоится благотворительный концерт «Между материей и духом», посвященный 95-летию со дня рождения композитора Софии Губайдулиной. Мероприятие организует Полпредство Татарстана.

В программе прозвучат произведения Губайдулиной, а также Дмитрия Шостаковича, Альфреда Шнитке, Назиба Жиганова, Салиха Сайдашева, Рустема Яхина и Эльмира Низамова.

Участие в концерте примут заслуженная артистка России и народная артистка Татарстана Альбина Шагимуратова, народные артисты Татарстана Эльмира Калимуллина и Филюс Кагиров, заслуженная артистка Татарстана Саида Мухамедзянова и солистка Большого театра России Альбина Латипова.

Концерт пройдет в сопровождении оркестра Центра современной музыки имени С. Губайдулиной. Дирижером выступит художественный руководитель и главный дирижер коллектива, заслуженный артист Татарстана Дмитрий Железнов. Режиссером и ведущим вечера станет заслуженный артист Татарстана Альберт Жалилов.

Мероприятие состоится в Большом зале Финансового университета при Правительстве России.