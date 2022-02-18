В Москве пройдет бесплатный мастер-класс по татарской выпечке

В Татарском культурном центре столицы России в воскресенье, 20 февраля, пройдет мастер-класс по приготовлению татарской национальной выпечки. Об этом сообщает Культурная автономия татар Москвы.

В 14.00 по адресу: Малый Татарский переулок, 8 всех желающих научат готовить такие блюда, как эчпочмак, кыстыбый, бэлэш, кыстыбый и чак-чак.

В рамках мероприятия также состоится концерт ансамбля «Татар моннары». Вход на событие будет свободным.

Мастер-класс организует Автономия татар Москвы совместно со Всемирной общественной организацией татарских женщин «Ак калфак».