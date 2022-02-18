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Татарский мир
18 февраля 2022  22:12

В Москве пройдет бесплатный мастер-класс по татарской выпечке

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В Татарском культурном центре столицы России в воскресенье, 20 февраля, пройдет мастер-класс по приготовлению татарской национальной выпечки. Об этом сообщает Культурная автономия татар Москвы. 

В 14.00 по адресу: Малый Татарский переулок, 8 всех желающих научат готовить такие блюда, как эчпочмак, кыстыбый, бэлэш, кыстыбый и чак-чак.

В рамках мероприятия также состоится концерт ансамбля «Татар моннары». Вход на событие будет свободным.

Мастер-класс организует Автономия татар Москвы совместно со Всемирной общественной организацией татарских женщин «Ак калфак».

 

#мастер-класс #татарская кухня #московская автономия татар
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