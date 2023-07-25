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Происшествия 25 июля 2023 17:15

В Москве приземлился самолет с отказавшим двигателем

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Пассажирский рейс Сочи — Москва, у которого в полете отключился двигатель, совершил благополучную посадку в аэропорту Шереметьево, сообщает ТАСС.

По данным агентства, самолет совершил благополучную посадку в 15:25 мск. Причину отказа двигателя устанавливают специалисты.

Ранее сообщалось, что у пассажирского Boeing 737, выполняющего рейс Сочи — Москва, в полете отказал левый двигатель.

#самолет
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