В Москве представили сборник татарского поэта XIX века Кандалыя в переводе на русский

В Татарском культурном центре Москвы презентовали сборник стихов татарского поэта XIX века Габдельджаббара Кандалыя на русском языке. Вошедшие в него тексты перевела поэт и прозаик Лилия Агадуллина.

По словам Агадуллиной, на перевод сборника стихов «О, милая!..», который она издала за свой счет, ушло три года напряженной работы. В книгу вошли стихотворения и поэмы Кандалыя, объединенные темой безответной любви к женщине. Эти произведения, заметила переводчица, пронизаны воспеванием женщины и страстью, которая в ту эпоху никак не вписывалась в традиционные установки — они строго запрещали писать о подобных чувствах. Из-за этого поэт часто подвергался резкой критике в обществе.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

«Сегодня очень знаменательный день. Впервые в России и Татарстане проходят мероприятия, посвященные 225-летнему юбилею Кандалыя. Я рада, что внесла небольшой вклад в популяризацию его творчества. Хочется, чтобы как можно больше людей о нем узнали получше», — подчеркнула Агадуллина. Она прочла собравшимся несколько особенно ценимых ею стихотворений из сборника.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Заслуженный работник культуры России, писатель, редактор газеты «Татарский мир» Ринат Мухаматдиев, принявший участие в издании книги, заметил, что, говоря о татарской литературе, люди редко упоминают Кандалыя, хотя он внес огромный вклад в ее развитие. Его лирические поэмы ознаменовали переход татарской литературы к современной стадии существования.

«Нужно пропагандировать Кандалыя, а не только [Габдуллу] Тукая, [Мусу] Джалиля. Потому что мы говорим о своей многовековой истории, и нужно ее показывать. С сегодняшнего дня мы должны все стать пропагандистами его творчества», — заявил Мухаматдиев. Он обратил внимание на «большой героизм» работы Агадуллиной и выразил надежду на то, что в будущем Кандалый станет поэтом, известным не только среди татар, но и среди всех жителей России, и займет свое место в сердцах людей.

В презентации также приняла участие заместитель председателя Союза писателей России, поэт и публицист Нина Попова. Она передала всем присутствующим приветствие от главы этой организации Николая Иванова.

«Чтобы перевести такие произведения, нужно понять сущность поэта, оценить его творчество и решиться сделать это, чтобы принести дань его памяти. Любой творец живет тогда, когда его произведения берут в руки, смотрят на его скульптуры, картины и так далее. Подвиг Агадуллиной состоит в том, чтобы подвиги Кандалыя не забывались», — уверена она.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

В вечере памяти также приняли участие писательница из Тывы Зоя Донгак, историк Марат Сафаров, уральский писатель Кирилл Усанин и ряд других деятелей культуры и науки.

В завершение вечера перед гостями выступили творческие коллективы татарского культурного центра. Ансамбль «НУР» порадовал слушателей игрой на тальянке, а ансамбль Аkbuzat исполнил татарскую песню под гитару.

Габдельджаббар Кандалый родился в 1797 году в селе Старый Кандал Ставропольского уезда Самарской губернии (ныне Ульяновская область). В течение 17 лет обучался в медресе, где большое внимание уделял изучению филологических дисциплин, теории и истории восточной поэзии, персидскому и арабскому языку. Русский и чувашский языки изучил самостоятельно. В 1824 году стал имамом в родной деревне. Самый популярный его текст, «Сахипджамал», посвящен любимой женщине. Также известен цикл сатирических стихов «Мулла и его жена». Скончался в 1860 году. Многие произведения не были напечатаны и оказались утрачены после Октябрьской революции.