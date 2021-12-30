В Москве презентовали книгу имама мусульманской общины Финляндии о татарах

Книгу под названием «Татары Финляндии: история, интеграция, сохранение идентичности» имама мусульманской общины Финляндии Рамиля хазрата Беляева презентовали в Москве. Мероприятие провел заместитель полпреда Татарстана Эмиль Файзуллин, рассказали в Полпредстве РТ в РФ.

Автор книги отметил, что встреча с московскими читателями очень важна для него, так как он учился в Москве и именно отсюда 18 лет назад переехал в Финляндию.

Сначала гостям презентации показали небольшой фильм, рассказывающий о финских татарах, который был снят также под руководством Беляева, а потом писатель рассказал о том, как проходила работа над книгой.

«Татары Финляндии: история, интеграция, сохранение идентичности» подробно описывает теории о возникновении татарского народа, взгляды татар Финляндии на национальность и религию, их связи с финским государством и отношения с финским народом.

Книга была издана на средства от гранта, предоставленного Правительством Республики Татарстан. В ближайшее время она должна выйти в Казани на татарском языке.

В издание вошли архивные документы и фотографии, которые ранее не публиковались. Первая из семи глав посвящается татарской истории в целом, а все остальные — именно татарам, проживающим в Финляндии

Полпредство РТ в РФ ранее неоднократно посещало татарское представительство в Финляндии, а вице-премьер РТ — полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин общался там с соплеменниками.

Сейчас в Финляндии проживают всего около 600–700 татар. Но даже при такой небольшой численности они остаются активными, самодостаточными и очень сплоченными.

В конце встречи Эмиль Файзуллин вручил памятные знаки, изготовленные по заказу Полпредства Татарстана к 135-летию Габдуллы Тукая Рамилю Беляеву, а также наиболее активным деятелем татарской общины Москвы.