В Москве презентовали фестиваль национальных культур «Восточный базар в Казани».

В здании Полпредства РТ в РФ в Москве прошла презентация фестиваля национальных культур «Восточный базар в Казани». В мероприятии приняли участие сотрудники посольств Китая, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и ряда других стран. Автор проекта Рифат Фаттахов заметил, что программой фестиваля предусмотрено семь больших мероприятий, включая торжественное открытие и гала-концерт в Казани в октябре этого года.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

«В прошлом году мы впервые провели в Казани фестиваль. Он вызвал большой интерес. Поэтому мы решили расширить масштаб и нашу географию. Мы ожидаем в этом году представителей 25 государств и 15 регионов России. Мы попросили всех их показать лица своего народа, многие хотят направить большие делегации. В Ингушетии захотели направить Государственный ансамбль песни и танца из 40 человек», — рассказал он.

«Народ поддерживает этот проект. Мы решили собраться, подвести итоги нашей работы за год. В октябре этого года в Казани пройдет в рамках этого проекта большой концерт. Культура определяет жизнь всех народов. Поэтому мы делаем ставку на сохранение наших традиций, которые нам передали наши предки», — добавил вице-премьер Татарстана — полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Посетивший мероприятие китайский дипломат пожелал проекту успехов. Ахметшин передал поздравление в адрес Председателя КНР Си Цзиньпина по случаю его 70-летия.

Руководитель нового Департамента Министерства иностранных дел РФ по многосторонним межнациональным и культурным связям Александр Алимов поблагодарил Полпредство РТ в РФ и Правительство Татарстана за большой труд на благо Родины и международного сотрудничества.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

«МИД России с вами, вы делаете огромное дело, у вас в республике для этого есть всё: талант, энергия, потенциал. Приглашаю всех иностранных делегатов посетить Татарстан и испытать великолепные эмоции от этой гостеприимной, хлебосольной земли», — сказал он.

Заместитель посла Ирана в Москве в свою очередь заявил, что, ознакомившись с программой и приглашением, решил лично принять участие в мероприятии. По его словам, Запад через свои медиа активно распространяет во всех странах собственные идеалы и культуру.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

«А ведь в восточных культурах можно найти много высоких моральных ценностей и общими усилиями распространять нашу общую культуру, уделять этому особое внимание. У нас в МИД Ирана также есть Департамент по межкультурному взаимодействию. И то, что МИД РФ тоже создал такой департамент, уже говорит о том, что Россия также уделяет этому особое внимание», — подчеркнул дипломат.

Цель «Восточного базара в Казани» — укрепить межнациональные и межгосударственные культурные связи тюркских и восточных народов и представить их творческий потенциал на международном уровне. Проект был создан в 2022 году, его поддержал Раис Татарстана Рустам Минниханов.