В Москве появится улица Жириновского

В Москве появится улица, названная в честь экс-лидера политической партии ЛДПР, российского политика Владимира Жириновского. Она будет идти от Нежинской улицы вдоль Долины реки Сетунь. Постановление, подписанное мэром столицы Сергеем Собяниным, опубликовано на его сайте.

«Правительство Москвы постановляет: присвоить безымянному объекту улично-дорожной сети, расположенному от Нежинской улицы вдоль границы особо охраняемой природной территории регионального значения „Природный заказник „Долина реки Сетуни““ в районе Очаково-Матвеевское Западного административного округа города Москвы, наименование — улица Жириновского», — сказано в тексте документа.

Жириновский скончался 6 апреля на 76-м году жизни после продолжительной болезни.